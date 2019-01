No hay dudas, los niños no son prioridad para el Estado municipal que gestiona el caudillo Mario Ishii....

“Hay muchos niños pequeños y el panorama no es bueno, lleno de moscas, mosquitos, los espacios verdes mal llamados plazas repletos de basura y ratas, simplemente necesitamos ayuda, y que se haga público”, sostiene la vecina paceña con un mensaje claro al gobierno de Mario Ishii.

“Los desechos desborda en todas las esquinas de las manzanas 13, 21, 22. Se realizaron cientos de reclamos y estamos a la espera de una solución”, señala una vecina en contacto con el Whatsapp de SMnoticias . Ni AySA ni el Municipio responden a la solicitud de la gente que no solo tiene que soportar olores nauseabundos sino también, el riesgo permanente de un foco infeccioso que se agrava con las altas temperaturas.

Ocurre en el barrio René Favaloro, donde los vecinos conviven a diario con materia fecal y aguas servidas, no solo en las calles si no también en sus casas, por el colapso de las redes cloacales.

Desechos cloacales afloran en las calles de José C. Paz