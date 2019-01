Sin tomar razón de los contaminantes generados por los plásticos e hidrocarburos recientemente incinerados, los niños de Sol y Verde que no cuentan con una plaza digna a kilómetros, se dieron a los hierros retorcidos para tener un poco de dispersión en sus vacaciones. Sin dudas, el Estado no está presente.

El siniestro se desató el miércoles por la tarde cuando la unidad de la línea 749 presentó una falla mecánica en su recorrido por la calle Ballesteros, esquina Doctor Álvarez. En pocos minutos el fuego se hizo con todo el rodado y el pasaje logró bajar a tiempo, por lo que no se registraron víctimas ni lesionados.

No hay dudas, los niños no son prioridad para el Estado Municipal que gestiona el caudillo Mario Ishii. Días después de que dos nenas de 8 y 14 años fueran asaltadas cuando iban a una colonia de vacaciones, ahora, en el barrio Sol y Verde, una decena de niños juegan en los restos de un colectivo recientemente incendiado.

¿Ishii quiere pensar en los niños? Ante la falta de plazas, los chicos de José C. Paz juegan en un colectivo incendiado