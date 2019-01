“En la isla invertimos mucho ya que es nuestro corazón de medio ambiente y nuestro futuro. Tenemos 900 kilómetros cuadrados de zona insular, cuatro veces lo que tenemos de continente. Creo que toda erogación que hacemos no significa un gasto sino una inversión. El mes que viene estaremos reinaugurando el Hospital Do Porto tras una inversión de 20 millones de pesos. Todo esto lo hacemos para mejorar la calidad de vida para los sanfernandinos”, concluyó el intendente Andreotti.

“Esto es un paso fundamental para el pequeño y mediano productor. Ellos no pueden por sí mismos acceder a la maquinaria necesita, y ahora van a poder con la cooperativa. La Forestal también se va a hacer cargo de la saca de la madera. Estamos muy agradecidos al intendente y al diputado, y a todos los que colaboraron para que lleguemos a esto”, aseveró.

“Por suerte, a través de la legislatura y el diputado provincial Juan Andreotti -agregó- pudimos otorgarles la semana pasada un tractor. Ahora sumamos esta maquinaria con una inversión cerca de los 6 millones de pesos. Creemos que va a ayudar mucho al pequeño productor a poder hacer trabajos que no podría realizar sin una máquina como esta”, completó el alcalde.

“Realmente se ha hecho un esfuerzo grande. Es un día de importante y de mucha alegría por hacer este convenio para entregar esta máquina para el uso de los productores. Es una jornada para agradecer al vecino de San Fernando ya que nosotros podemos tomar la decisión política pero si el vecino no nos pagara las tasas, no podríamos comprar esto”, dijo Luis Andreotti.

El intendente de San Fernando entregó la nueva maquinaria que costó 6 millones de pesos a la cooperativa La Forestal, en una acción de continuidad con el tractor que la semana pasada les había brindado el diputado provincial Juan Andreotti. “Creemos que va a ayudar mucho al pequeño productor a poder hacer trabajos que no podría realizar sin una máquina como esta”, manifestó el jefe comunal.