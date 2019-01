Para cerrar, el referente de Somos San Martín consideró que las internas “deben ser el mecanismo que nos ordenen”. “Que todos aquellos que creemos en otra Argentina, no la de Mauricio Macri, confluyamos en un gran frente nacional, provincial y municipal, donde peronistas, radicales, socialistas, vecinalistas y distintas fuerzas políticas sean parte, expresando contundentemente que Argentina queremos. Para ganar es con todos”, finalizó.

“También debemos tener en cuenta a Felipe Solá, que llega a los sectores del campo y tiene una gran experiencia de gestión”, añadió el ex concejal, e instó a consolidar “un frente opositor, entendiendo que es fundamental la figura política de Cristina Fernández de Kirchner”. “Pero también debemos ampliar ese frente. Desde el MRP, organización provincial del cual somos parte, trabajamos intensamente en construir la unidad en la diversidad para poder ganar en el 2019″, enfatizó.

“Hemos acompañado las distintas manifestaciones en contra de los tarifazos que impactan de lleno en el bolsillo de todos los vecinos de nuestra ciudad, que sufren día a día el ajuste, el no poder llegar a fin de mes y la angustia que provoca la insensibilidad de un gobierno como el de Cambiemos que aumenta de manera irracional las tarifas de luz, gas y agua, sumado al transporte público, donde el boleto de colectivo sube a 18 pesos, lo mismo que el boleto del tren”, agregó el hombre de Somos San Martín.