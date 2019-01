“El deporte es la mejor herramienta que tiene el Estado municipal para la contención y la inclusión social, y para que los papás que tienen que trabajar durante el verano y no se pueden ir de vacaciones, tengan un lugar donde dejar a sus chicos de manera segura y ganando valores, cuidados por nuestros profesores”, finalizó Juan Andreotti”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com