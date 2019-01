Y agregó: “Este es un trabajo integral, que en gran parte depende del aporte que los vecinos hacen todos los meses mediante la tasa municipal; el Intendente Luis Andreotti nos pidió que trabajemos en conjunto y estemos lo más cerca del vecino para acercarles obras y tranquilidad”. “Básicamente, usamos cebos parafinados que tienen una guarda para la salud pública, que los seres humanos no pueden consumir, y además los disponemos en lugares donde prácticamente no hay contacto de personas ni mascotas con estos cebos”, concluyó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com