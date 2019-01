En el envío de prensa se explica que, de acuerdo a los informes de ese organismo, la razón de la clausura de la empresa Apr Energy se debe al incumplimiento de los condicionamientos de la Evaluación de Impacto Ambiental, mientras que en el caso de la empresa Araucaria Energy es por ruidos molestos al vecindario. Asimismo, se informó que la medida se mantendrá hasta que las empresas no presenten un plan de readecuación que revierta los motivos de la clausura.

