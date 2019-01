Por su parte, el director de Defensa Civil, Gastón Monsalvo señaló: “Estuvimos trabajando con tareas de descacharreo en la zona de Río Luján con muy buena respuesta por parte de los vecinos. Con estas acciones preventivas estamos abarcando todo el distrito, poniendo particular énfasis en zonas rurales, bordeadas o atravesadas por ríos y arroyos”.

