En cada una de las colonias, cada semana hay actividades relacionadas a una temática particular, como es “La vida en la naturaleza”, a partir de la cual los chicos aprendieron a armar carpas, encender un fuego y convivir en un ámbito de camping.

El jefe comunal señaló que “el aprendizaje no pasa solamente por las cuatro paredes de un aula, porque hay muchas formas de transmitir valores y enseñar”. “Y como gobierno tenemos que estar presentes y generar distintos espacios para educar y contener a los más jóvenes”, agregó.