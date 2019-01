Uno de los puntos fuertes de trabajo municipal es el Canal, donde San Fernando y Tigre impulsan una renovación integral. El diputado provincial Juan Andreotti visitó la obra junto a la subsecretaria de Obras Púbicas del Municipio, Cecilia Tucat. “Los intendentes hace un año acordaron realizar esta mejora que nos une. No nos divide un canal, sino que nos une. Realmente los sanfernandinos y los tigrenses conviven aquí así que lo más importante era llegar al consenso y poner en valor una zona de mucha importancia para ambos distritos”, afirmó Andreotti.

This site is protected by wp-copyrightpro.com