“Ya el ministro de Salud bonaerense y el director del PAMI destacaron la importancia de esta obra que trasciende los límites de nuestro municipio y beneficiará a todos los habitantes de la región. Esto no es un proyecto aislado sino que se da en el marco de las fuertes políticas sanitarias que la Municipalidad desarrolla en todo el distrito, con la creación de la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, el Hospital de Salud Mental y Adicciones, la ampliación de la Unidad de Diagnóstico Precoz de Maquinista Savio, los trabajos de mantenimiento y modernización de los consultorios de atención oftalmológica y odontológica, las salas de atención en los barrios, los operativos móviles y la descentralización de la atención para que todos los vecinos del partido de Escobar puedan ejercer plenamente el derecho a la salud”, finalizó el jefe comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com