Por otra parte, Argüello no cree posible el adelantamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires: “crearon una comisión bicameral para dormir la cosa, además, María Eugenia Vidal puede desdoblar por decreto, no así las elecciones municipales, que para su adelantamiento necesita una Ley”.

Frente a los ya lanzados precandidatos a presidente, entre ellos Sergio Massa o Roberto Lavagna, Octavio Argüello dijo que “debemos empezar a discutir entre todos una alternativa a lo que nos ofrece este gobierno, que además de no pegarle con la economía, está entregando las riquezas naturales que tiene el país”. “No es o el kirchnerismo o nada, ni Cambiemos o nada, siempre hay una tercera opción a construir”, a pesar de que CFK es quien tiene “la mayor cantidad de votos en el conurbano”. “Hay que analizar la política, no sea cosa que nos entretengan con Cristina (Kirchner) y en junio la metan presa y nos quedamos sin candidato”, advirtió.