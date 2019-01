Así lo explicó Nardini: “Sabemos que más cloacas trae más salud, porque los vecinos dejan de tener el pozo ciego y de desagotarlo con un camión atmosférico, que también genera un costo económico. El pozo a la larga genera un foco de contaminación, y estamos contentos con que estas familias tengan un perjuicio menos en su vida cotidiana. Siempre lo decimos, las cloacas y el agua no son solo un servicio sino también son más salud”.

Antes de 2015, Malvinas Argentinas contaba con tan solo un 8 por ciento del territorio con servicio de cloacas, algunas manzanas de Los Polvorines. A partir de la actual gestión a través de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, no solo se extendió dentro de Los Polvorines, sino que también se trabaja en Tortuguitas además de Pablo Nogués. De esta manera, más familias ganan es salud accediendo a las mismas.

En un hecho histórico para el Municipio de Malvinas Argentinas, una nueva localidad contará con cloacas en breve. Se trata de Pablo Nogués, que no tenía acceso a este servicio básico hasta entonces. En una primera etapa, la extensión de la red cloacal se desarrolla en el barrio Diharce, donde estuvo el intendente Leo Nardini para supervisar el avance de esta obra.

