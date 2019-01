“No tengan dudas que ustedes y otros millones que luchan aquí y también en el propio territorio, están haciendo historia y recuperando de las cadenas de la opresión una patria hermosa como Venezuela. ¡Fuerza y a no aflojar!”, finalizó el diputado ante todos los manifestantes.

“La unión de todos hizo la fuerza, cuenten con nosotros para seguir acompañándolos en este camino. Un gobierno tirano no puede seguir separando familias venezolanas, hundiendo en la miseria a sus ciudadanos y haciéndole tanto daño a la democracia”, manifestó el diputado ante una multitud de venezolanos residentes en nuestro país.