Néstor Marcote, concejal de Cambiemos en el distrito, conversó con SMnoticias y se refirió a diversos temas, el cierre de año que tuvo el país y la Provincia, los aumentos anunciados a principio de año y la situación en Malvinas Argentinas. Sobre lo electoral, lanzó fuerte críticas al precandidato a intendente de su espacio, Jesús Cariglino, y dejó en claro que no pretende renovar su banca, dado que su intención es la de postularse a jefe comunal.

Primero, respecto del escenario nacional, el legislador entendió que “fue un año difícil”, y consideró que “el gobierno tuvo que afrontar una situación crítica como no se vivía hace años, producto de la convergencia de situaciones locales e internacionales”. “Encontramos una estructura económica con falta de abastecimiento energético, con un nivel dependencia de las exportaciones de granos muy grandes, y con una necesidad de financiamiento externo debido al déficit fiscal. A eso se sumó una fuerte sequía, que redujo los ingresos del sector agroexportador e impactó en las arcas del Estado”, enumeró, al tiempo que habló del fuerte aumento del petróleo.

“Enfrentamos esa situación, y sin corrupción estamos tratando de sanear toda la estructura económica para poder recuperarnos y reactivar el país”, aseveró. Dijo también que “el gobierno está preocupado por el día a día, como lo estamos todos los argentinos”. “La gente confía en el gobierno, y son conscientes que la irresponsabilidad con la que se manejó el gobierno anterior nos llevó a esta situación crítica. Hoy estamos construyendo un Estado serio y confiable”, manifestó.

En cuanto a los aumentos en los servicios y los transportes anunciados a principio de año, Marcote opinó que “los ajustes son inevitables”. Y ante la pregunta sobre las protestas que esas medidas generaron, celebró “que la gente tenga un rol activo”. “Estoy muy convencido que las estructuras opositoras están generando una movilización, que están totalmente politizadas”, indicó, y pronosticó que “seguramente continúen, porque es un año electoral”.

“Si no se hacen los ajustes buscando llegar a una situación de déficit cero, no se puede activar nada. Tenemos que seguir transitando hacia un equilibrio, y a partir de ahí vendrá el crecimiento”, declaró. Y añadió: “Este gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y no lo que de resultados desde el punto de vista electoralista”.

El contexto nacional impactó en Malvinas Argentinas, y el hombre de Cambiemos reconoció que se dio un “incremento de inversión de las áreas de Desarrollo Social en los sectores más vulnerables de Malvinas Argentinas”. Luego analizó: “El 80 por ciento de los vecinos no tiene pavimento. Muy poco porcentaje tiene cloacas, y lo mismo ocurre con el acceso al agua potable. Son condiciones indignas para un distrito con más de 200 millones de dólares de presupuesto. Y esta situación habla de la falta de criterios de las gestiones que nos gobernaron”. “Hay un acostumbramiento a cosas que, en el 2019, nadie merece”, exclamó.

Para él, “Malvinas Argentinas tuvo una falsa renovación desde el punto de vista ideológico, pero si tuvo una real la transformación”. “Veníamos de un ex intendente que era un terrorista de Estado, que muchas veces se sostenía en función del temor, y -con la llegada de Leo Nardini- hubo un cambio respecto al contacto con los vecinos, pero la gestión no terminó de arrancar y no se pudieron solucionar problemas que venían de vieja data”, expuso.

“Quizás los equipos no fueron apropiados”, opinó el concejal, e indicó que Malvinas Argentinas “necesita que llegue gente nueva a la política”. “Leo Nardini es un joven con estructuras y conceptos de la vieja política, por eso no llegó el cambio. Lo que necesitamos es cambiar y yo estoy tratando de interpretar esa necesidad de cambio que expresan los vecinos”, agregó.

“Tenemos un presupuesto fantástico y somos un distrito beneficiado como si fuera gobernado por Cambiemos”, puntualizó, y remarcó que “no se hizo ningún tipo de excepción porque el color político del gobierno fuera otro”. “Hay muchas obras, hidráulicas y de pavimentos que son financiadas por el gobierno de la Provincia”, subrayó, y ponderó la llegada del SAME y los aportes en materia de prevención del delito del Ministerio de Seguridad bonaerense. “Existe apoyo de la Provincia, como ocurre en todos los distritos más allá del color político. Se necesita una gestión en Malvinas Argentinas que tenga un cambio de sentido, porque hasta ahora cambió la forma, pero el contenido de la gestión no es lo que la coyuntura y el vecino necesita”, completó.

En esa línea, ante la consulta sobre el vencimiento de su mandato, el dirigente de Cambiemos “planteó que la alternancia es la base de la democracia”. “No tengo interés en ser de nuevo concejal. Creo que he cumplido con mi tarea por lo que me retiraré sumamente orgulloso de mi cargo”, clarificó, pero reveló: “Sería un orgullo inmenso ser candidato a intendente por Cambiemos”.

Para eso, debería enfrentar en una interna al ex jefe comunal, Jesús Cariglino, ya lanzado como precandidato a intendente del espacio. “Estoy en las antípodas y no tengo nada que ver con él. “Representa claramente un modo cuestionado de hacer política, hasta a veces ilegal en muchos aspectos. Tiene una forma de hacer política que no es apropiada, ya que fue radical, menemista, duhaldista, kirchnerista y también estuvo con Sergio Massa. Es un oportunista, un ser camaleónico que se va a transformando según la oportunidad”, afirmó. “Puedo enfrentarlo en una interna, y ojalá que esa posibilidad se materialice, pero en una misma boleta no iría. Con el no comparto nada, solo puedo estar enfrente”, finalizó.