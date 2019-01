La secretaria municipal destacó los servicios del futuro nosocomio: “Laboratorio básico, Guardia de adultos y niños las 24 horas, Diagnóstico por Imágenes de alta complejidad -el resonador ya está comprado e Instalado- y especialidades, que tienen que ver con nuestros programas, ayudando al sistema provincial en cosas que aún no pueden mejorar”.

Señalo que “es un complemento y no una superposición con la guardia del Hospital Cordero”, y aclaró que “el llegar a un diagnóstico más rápido permitirá que la Provincia pueda utilizar esos recursos para otras prácticas de mayor complejidad, y esto le dará al vecino una respuesta más rápida”.