Al respecto, Ducoté señaló: “Estas unidades no solamente presentan mejores condiciones para los trabajadores sino especialmente a aquellos usuarios de los colectivos. Cuando uno ve como están preparados en su interior, incorporando tecnología y con aire acondicionado, nos permite darnos cuenta que los pasajeros estarán más cómodos y viajarán de manera más segura todos los días”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com