El robo ocurrió el martes a las 15.30 en el barrio Parque Alvear, de José C. Paz en el límite con Tortuguitas.

“Mi hija me dijo ‘pensé que se llevaban a mi hermana’, aunque finalmente lo que se llevaron fue la mochila y un teléfono celular”, explicó la mujer.

“Yo estaba trabajando y me avisa una vecina que vio en un video de su cámara de seguridad de la casa cuando dos ladrones en moto las estaban asaltando. Salí corriendo hacia mi casa y la nena mas grande me dijo que le habían robado el celular”, contó.

Dos hermanas de 8 y 14 años fueron asaltadas por dos ‘motochorros’ que les robaron las mochilas y un teléfono celular cuando caminaban desde su casa hasta la colonia de vacaciones a la que asisten en el municipio bonaerense de José C. Paz, informaron hoy fuentes policiales.

¿Ishii quiere pensar en los niños?: Así asaltan a dos nenas en pleno José C. Paz