El Centro Municipal de Actividades Especiales reúne unas 200 personas, sin edad límite, que realizan actividades deportivas y recreativas, en un marco de integración y contención social.

Durante el verano en San Isidro se realiza la colonia del Centro Municipal de Actividades Especiales que, desde hace tres décadas, brinda un espacio de contención social a personas con discapacidad física e intelectual a través de actividades deportivas y recreativas.

Asisten 200 personas, sin edad límite, que se acercan a los Campos de Deportes 2, 4 y 9 en Boulogne, Martínez y el Bajo de San Isidro para realizar deportes como Ajedrez, Gimnasia Aeróbica, Fútbol y los protagonistas del verano, los deportes náuticos y Natación.

“Este lugar es un ejemplo para todos nosotros, que funciona hace muchos años y siempre fue creciendo. Este año incorporamos la colonia al Campo 9, donde los chicos pueden meterse en el río, hacer deportes náuticos, campamentos y estar en contacto con la naturaleza. La dedicación que hay en este lugar es algo único”, afirmó el intendente Gustavo Posse, que se acercó al Bajo de San Isidro, a recorrer la colonia del Campo de Deportes 9.

A su lado, Mario Scuderi, subsecretario de Deportes, remarcó: “Acá acompañamos en el crecimiento a cada uno de los participantes, y lo lindo es ver cómo cada uno evoluciona, cómo su autosuficiencia y autoestima crecen, y cómo devuelven con mucho afecto lo que el Centro Municipal de Actividades Especiales les brinda”.

En la colonia se trabaja lo motriz, lo emocional y lo social, adaptando los materiales y tratando a todos por igual.

Luego de hacer Kayak con sus amigos y muy entusiasmado, Jony contó: “Estuve remando y me encanta. Los profes me explican y me gusta. Acá jugamos y estamos en la pile mucho tiempo”.

Junto a él, Victoria comentó: “La colonia es linda. Para mí es todo venir acá porque me gusta hacer deporte, jugar al quemado y nadar”.

El Centro Municipal de Actividades Especiales

Es un programa recreativo y deportivo que organiza actividades físicas para personas con discapacidad, desde los seis años en adelante. El espacio, que depende de la Subsecretaría de Deportes del Municipio de San Isidro, tiene profesores especializados que se ocupan de adaptar las actividades a las necesidades de cada uno.

Además ofrece una gran variedad de deportes como Gimnasia Deportiva y Aeróbica, Atletismo, Natación, Fútbol y Kayak. Asimismo, los participantes del Centro Municipal de Actividades Especiales asisten a torneos y encuentros deportivos y realizan salidas y excursiones.