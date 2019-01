“Los vecinos vieron una gran necesidad en este jardín -agregó- y el Municipio tomó la decisión de hacer la obra, con dos aulas nuevas. Tiene que ver con un proyecto educativo de San Fernando para darles continuidad a los chicos que egresaron de nuestro sistema de educación no formal de los Jardines Maternales de la zona. Es importante para la familia saber que sus hijos van a tener una continuidad tanto en lo edilicio como en lo pedagógico”.

El diputado provincial recorrió la puesta en valor del establecimiento educativo a través del Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. La intervención incluye remodelación de patio y área de juegos; renovación de baños; pintura general e iluminación; cerco perimetral; y salas nuevas para contener a los chicos que egresan del sistema de educación no formal del Municipio. “Es importante para la familia saber que sus hijos van a tener una continuidad tanto en lo edilicio como en lo pedagógico”, afirmó.