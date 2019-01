En su visita, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, destacó: “Pueden ver el trabajo que el Municipio realiza desde hace siete años para nuestro Gran Corso Familiar de tres días, el 2, 3 y 4 de marzo próximos, invitamos a todos los vecinos y a los de otros municipios que vengan a participar y a disfrutar de un corso gratuito, multitudinario con premios, sorteos, ocho pantallas, tribunas, donde no se vende alcohol, todo para que venga la familia a disfrutar esos tres días de Carnaval, que de alguna manera pusimos en valor algo que San Fernando tiene con una cultura muy fuerte. Ya de por sí con la Red de Murgas, donde participan 30 que también están trabajando a la par de Unión Sanfernandina para esos tres días”.

