Al ingresar en el domicilio y advertir que la embarazada ya se encontraba en trabajo de parto los efectivos cooperaron mientras aguardaban la llegada de la ambulancia del SAME. Los médicos llegaron rápidamente y acompañados por las Policías terminaron con el trabajo comenzado por los dos agentes.

Todo comenzó con un aviso del padre de la nena, que se acercó hasta el destacamento policial de la Plaza Manzanar, en esa localidad, y solicitó una ambulancia del SAME para poder asistir a su pareja, Sofía Pérez. Al instante, el móvil 39 de Seguridad Ciudadana, que era conducido por el agente Juan Carlos Bravo, acompañado por Julio Dib, se acercó para auxiliar en primera instancia a la familia.