Además, el intendente remarcó la importancia de este tipo de lugares para la práctica de deporte como herramienta de inclusión social: “Existen diferentes programas que se hacen también desde el Estado municipal para que la gente tenga la posibilidad de hacer deporte social y gratuito y generar las condiciones de vida saludable. Esto la verdad se complementa, pero si no teníamos espacio físico, no se podía hacer. Ahora la gente, en breve, también va a tener la posibilidad de hacer actividad física”.

Así lo explicó el propio Nardini: “Es la recuperación del espacio público para toda la familia, no solamente de este barrio sino también de barrios cercanos, a sabiendas de que no tenían un lugar donde la familia pueda disfrutar”. El predio estaba en desuso y fue el lugar elegido por el Estado comunal para que los vecinos lo disfruten. “Como decimos siempre, todos los días estamos aportando un granito de arena para que Malvinas esté mejor”, agregó el funcionario.