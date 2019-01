“La gente se está portando muy bien, porque pone en práctica las cosas que asume. Entonces esto nos viene más que bien, porque vamos a iniciarlos en panadería y derivados, de tal modo que tengan una posibilidad de trabajo y ganarse el pan dignamente. Con microemprendimientos como estos, algunos han dejado la calle. Es un paso importante, y que bueno que las instituciones –en este caso el Estado municipal- podamos juntos salir al encuentro y tener una mano para ellos puedan abrirse un nuevo camino. Así que muchas gracias por todo esto que pedimos no para nosotros, sino para la gente”, finalizó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com