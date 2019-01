“Estos trabajos también van a seguir a lo largo del año. La única forma de tener igualdad de oportunidades es con una buena educación, si bien no es una responsabilidad directa del Municipio, los chicos son de San Fernando y por eso tendemos la mano a la Provincia para que los establecimientos estén en condiciones”, concluyó Juan Andreotti.

En ese sentido, remarcó: “Este año haremos una inversión de 100 millones de pesos, donde se incluyen cuatro jardines y las escuelas 6, 7, 9, 13, 32 y 31. También hemos terminado la instalación del gas de una institución tan importante como el Normal Artigas. Este verano aprovechamos los meses en que los chicos no concurren a clases y trabajamos a un ritmo acelerado para llegar en condiciones al inicio del ciclo lectivo y que estudien en establecimientos dignos”.

