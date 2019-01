“Maquinista Savio era tristemente denominado el patio trasero del partido de Escobar pero gracias a las obras de esta gestión se convirtió en la gran puerta de entrada al distrito. No había ni guardias ni pediatras y hoy cuenta con una UDP que brinda una atención integral, con camas de internación y personal capacitado, donde se atiende a 350 niños por día y se agregaron prestaciones como la de odontología. Pero no nos quedamos con eso y ahora estamos agregando 400 metros cuadrados, a través de un convenio con COTO, que permitirá la realización de esta obra sin que el municipio tenga que desembolsar un solo peso”, explicó Sujarchuk.

