El también delegado del Sindicato Unido de Costureros y Empleados del Vestido criticó el accionar de la justicia “que en vez de estar a favor de los trabajadores, actuó vergonzosamente como un sicario del patrón, como si nosotros estaríamos haciendo un acto de usurpación”, esto ante la decisión de desalojar a los 26 trabajadores que permanecen en el interior de la fábrica, corte de luz y agua mediante, situación que finalmente, y por pedido del intendente Gabriel Katopodis, no se consumó.

“Nos sostiene el amor por los compañeros, no hay odio ni venganza”, afirmó Castillo, quien participará mañana de una reunión en el Ministerio de Trabajo donde se avanzará en la búsqueda de una solución ante el fraudulento pedido de quiebra que reclaman los empleadores. Como lo viene haciendo en la lucha por las fuentes de trabajo, acompañará el encuentro el secretario Adjunto de la CTA-A, Pablo García.

“Tenemos para celebrar la fuerza y el cariño que nos dan desde afuera, lo que nos impulsa para seguir luchando”, comentó el trabajador tras abrazarse con su familia. Luego aclaró que la permanencia dentro de la empresa es exclusivamente en reclamo del pago de retroactivos, salarios, bonos y aguinaldos adeudados. “Se corrió la versión de que queríamos tomar la fábrica y hacer una cooperativa, pero por ahora no es así”, indicó.