Un hombre fue trasladado por el SAME al hospital Carlos Bocalandro de Loma Hermosa al resultar afectado...

Como todos los años, San Martín Ríe sigue en las plazas de la ciudad con lo mejor de la comedia local. En esta oportunidad, los shows de Stand Up serán de viernes a domingos, a las 20, en los distintos espacios verdes.

Al cierre de la jornada, el grupo liderado por Manuel Moretti subió al escenario principal para interpretar los clásicos y nuevos éxitos de la banda. “Hace bastante que no veníamos a San Martín y está buenísimo tocar en plazas públicas, que te ofrezcan un escenario para hacer tus canciones es alucinante y que sea una hermosa noche es el broche de oro”, afirmó el cantante.