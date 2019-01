El hombre que fue trasladado descompensado por una ambulancia del SAME Provincia al hospital Bocalandro se encuentra estable, informaron fuentes a SMnoticias. En cuanto al siniestro, fue controlado por los Bomberos Voluntarios tras un intenso trabajo que se vio dificultado aún más por las altas temperaturas del día.

Un hombre fue trasladado por el SAME al hospital Carlos Bocalandro de Loma Hermosa al resultar afectado por inhalación de humo durante un incendio en una fábrica de muebles de la calle San Luis al 700, en Barrio El Libertador, del partido de Tres de Febrero.