Quedó expuesto las cámaras del propio cajero Link, perteneciente el banco Credicoop, el accionar de los cinco sujetos, y el sexto de campana, que en dos minutos volaron el cajero automático con tubos de gas, y vaciaron al menos un cartucho con una suma que no superaría los doscientos mil pesos, cifra insignificante para una banda con tantos miembros.

