El rápido despliegue que se llevó a cabo, permitió no llegar a una instancia de gravedad, como podría haber sido si el derrame de los contenedores avanzaba y generaba una contaminación en los alrededores.

Luego de eso, mediante las cámaras se logra identificar la camioneta y se da comienzo a la búsqueda. Al lograr dar con ellos a través del monitoreo del Centro de Monitoreo Urbano, se los detiene y se lleva la camioneta al depósito fiscal ubicado en la calle Blanco Encalada de Villa Martelli. Dicho vehículo, como agravante, no contaba con la documentación correspondiente.

Trabajando contrarreloj, por motivo de la lluvia, se dio marcha al operativo para controlar la situación y no exponer el producto derramado a las tormentas anunciadas.

Allí, se cerró el perímetro para llevar a cabo los trabajos, siendo que se desconocía aún su contenido y sin saber si eran de peligrosidad o no.