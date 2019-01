Tigre ha sido el primer distrito en aplicar botones de pánico físico, en smartphones y en implementar dispositivos como el DAMA, para casos de mujeres víctimas de violencia de género. A estas acciones se suman el 0800 DROGA NO, sistema multicanal de denuncias de venta de drogas, anónima y gratuita, y el sistema BUSCADOR, que detecta patentes de vehículos con pedido de secuestro activo. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar vehículos aéreos no tripulados -drones- en situaciones de emergencia, y en la lucha contra la inseguridad.

Silvia Moris, vecina de Tigre Centro que adquirió el botón domiciliario, sostuvo: “Siento que esto me va a dar mucha seguridad porque tengo el ejemplo de una amiga que le resultó muy útil. Es muy buena iniciativa del municipio porque uno tiene una asistencia inmediata”. Por su parte, María Fernanda del barrio La Bota de Benavídez, quien tiene el dispositivo desde hace dos meses, dijo: “Esto nos brinda mucha más seguridad porque rápidamente se dan cuenta que algo está sucediendo en determinado lugar. Estoy contenta con este servicio”.