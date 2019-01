Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones; tapar orificios en puertas, paredes y cañerías; realizar la adecuada disposición de basura, en recipientes cerrados con tapa; desmalezar y mantener el pasto corto; realizar la limpieza de superficies que puedan tener contacto con roedores con una parte de lavandina cada nueve de agua; ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados; acampar lejos de la maleza y basurales y no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable; si encuentra un roedor vivo, usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo; y si encuentra un roedor muerto, rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos, para luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o quemarlo.

