“Mediante esta obra atendemos las necesidades de dos importantes barrios ubicados en la periferia del centro de Belén de Escobar, que no sólo contarán con calles arregladas y reductores de velocidad sino también con una nueva frecuencia en la recolección de residuos. Somos una gestión que desde el primer día no para ni un minuto y en verano tampoco se toma vacaciones. Seguimos trabajando para mejorar la vida cotidiana de los vecinos y transformar el partido de Escobar con obras que van a trascender nuestro gobierno”, finalizó el jefe comunal.

Esta obra, que se extenderá en el tramo que va de Colectora Este hasta Mateo Gelves, consta en su primera instancia de un bacheo en hormigón de las zonas que actualmente se encuentran bacheadas en asfalto, de manera de presentar una base regular para la posterior carpeta en asfalto modificado. El procedimiento continúa con la colocación de una sub base de hormigón pobre de 12 centímetros, otra base de hormigón de 18 centímetros y por último la nueva capa de rodamiento de asfalto modificado con un espesor de 6 centímetros y un ancho de 6 metros.