Los seguimientos identificaron a su vez el lugar de residencia de la ex gerente y su marido -también implicado- emplazado en un barrio cerrado ubicado en la ruta 24 kilómetro 34,500, en Francisco Álvarez, partido de Moreno.

Si bien la mujer fue desvinculada de la firma, también se comprobó que Mariana tenía comunicación fluida con una ex empleada de nombre Mariela, quien comercializaba la mercadería destinada a marketing en complicidad.