“Le pedimos al Ejecutivo Municipal que realice rápidamente campañas para prevenir y concientizar. Tengamos en cuenta que San Martín es muy grande y la prevención no es solo para los vecinos en sus domicilios, tanto en sus interiores como exteriores, sino en baldíos, basurales y distintos espacios públicos a lo largo de la Ciudad. Por ejemplo, en Villa Lynch, tenemos una gran cantidad de fábricas”, aseveró el presidente de bloque del Frente Renovador.

This site is protected by wp-copyrightpro.com