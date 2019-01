Las colonias de verano del Municipio de Tigre cuentan con más de 14 mil inscriptos. La convocatoria se mantiene abierta y está destinada a niños y niñas de entre 3 a 17 años y adultos de la tercera edad. Las actividades se desarrollan en todos los polideportivos locales, 15 de ellos con pileta semiolímpica climatizada y con personal especializada para la realización de actividades físicas, y en el ex Club Ecosol.

