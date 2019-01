Evitar restos de alimentos disponibles en los pisos o jardines o veredas, controlar que niños o adultos no tiren comida, que el alimento para perro o gato no quede al alcance del roedor.

Respecto al virus del Hantavirus, explicó: “Se trata de una enfermedad viral que tiene u cuadro inicial muy similar al de una gripe, con síntomas como dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor abdominal, nauseas, diarrea y vómitos. Pero son indicios de cualquier enfermedad. Habitualmente cuando hay un individuo con esos síntomas y se considera que ha estado en una zona de desarrollo de roedores, ahí un realiza un estudio para verificar si hay hantavirus”. “Hay que sumar los síntomas y el nexo epidemiológico. Luego el estado clínico de la enfermedad determinará si hay que internar o no. Ante cualquier duda, el vecino se tiene que acercar a cualquier Centro de Salud municipal que están disponibles para resolver y encarar esta situación”, amplió.