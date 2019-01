En Malvinas Argentinas las obras no se toman vacaciones y el Municipio trabaja fuertemente en los barrios que más lo necesitan. Este pavimento, de hormigón de doble capa, permitirá absorber el tránsito pesado y tener durabilidad en el tiempo.

El jefe comunal afirmó: “Esta obra lleva una inversión de casi 19 millones de pesos y es un pavimento que conecta varias cuadras de un barrio que había quedado aislado. Queríamos realizarlo y no especulamos hacerlo en un momento electoral sino que se planificó y por suerte pudimos comenzarlo ahora, en los primeros días de enero, para que los vecinos vean al Estado municipal presente”.