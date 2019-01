Respecto a los cambios que se generan en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ariel Ríos manifestó: “El Intendente Osvaldo Cáffaro entiende que para el desafío de este año hay que darle una nueva lógica. Hay una visión y una evaluación muy positiva, pero para estos nuevos desafíos se establecen nuevos perfiles. La mayoría va a continuar en la gestión y no es la primera vez que ocurre en la gestión la rotación de funcionarios”.

