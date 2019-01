Por otra parte, pese a que la familia de Pablo, el joven de la localidad bonaerense de Garín que está internado en estado grave en la Clínica Fátima de Escobar, insiste en que se trataba de Hantavirus, las fuentes ministeriales aseguraron que hasta el momento no recibieron reportes que lo confirmen.

Confirman un caso de Hantavirus en Zárate, mientras no hay definición del paciente de Escobar