“Se hizo un plan de acción de recuperación de establecimientos educativos en la parte edilicia, porque algunos datan de hace muchísimo tiempo. Todos los años hay deterioro, vienen muchos chicos a la escuela, y no solo hay que mantenerla sino ir mejorándola. Es un trabajo a conciencia pero que no se podría hacer sin la articulación de las áreas, en pos de buscar mejorar la calidad educativa. Tener edificios como la gente garantiza que los chicos pasen la mitad de su día en un establecimiento público como corresponde”, finalizó Nardini.

El Municipio trabaja desde 2016 en la recuperación de este edificio público. Anteriormente ya se hizo impermeabilización de techo, cielo raso e iluminación nueva del Salón de Usos Múltiples, se reformularon todos los baños incluyendo el de discapacitados con rampa, pintura general, cocina nueva con muebles incluidos, se realizó la conexión a cloaca, playón deportivo. Actualmente se está construyendo esta aula para dar paso e independizar la Escuela Secundaria 12, baño para discapacitados, ampliación de laboratorio y conexión a cloacas. Antes del 2016, hacía 30 años que no se realizaban obras en la institución.

El jefe comunal recorrió el avance de los trabajos que se realizan en la Escuela Primaria 9 y Escuela Secundaria 12, donde se está construyendo un aula nueva para darle a cada institución su entrada independiente. No son las primeras reformas que se hacen en el lugar. Esto es posible gracias al trabajo en conjunto entre Municipio y Consejo Escolar.