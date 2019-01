Cree que se contagió de Hantavirus en un depósito en el que tuvo que trabajar. Hasta el momento los profesionales no confirmaron si la causa del cuadro es hantavirus.

En declaraciones a los medios, la mujer explicó que el jueves Pablo “estaba descompuesto y tenía fiebre” y que este lunes comenzó a “vomitar sangre”. La mujer culpó a los médicos que atendieron a su hijo en el hospital: “El viernes fue a la clínica, le hicieron análisis y lo mandaron a la casa. Volvimos el domingo y creían que era un cuadro de gripe, después una peritonitis, una neumonía y tuberculosis. El médico que lo trata me dijo que debían haber empezado el tratamiento ese mismo día. Hubo negligencia”.

Un posible caso de Hantavirus se declaró hoy en Escobar. El paciente, un joven de 26 años que vive en la localidad de Garín y se encuentra internado en la clínica Fátima. Presentó un cuadro de neumonía, pero aún no se conoce la causa.