Lo que está claro, según dijeron, es que no hay una relación cercana entre este caso y los que ocurren la Chubut, ya que la cepa es distinta. De hecho, en promedio, en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 25 casos de Hantavirus por año.

La Secretaría de Salud del partido bonaerense de Almirante Brown, al sur del conurbano, informó que “se detectó un caso de Hantavirus en la localidad de Ministro Rivadavia“, una zona semi rural de esa zona. Sin embargo, por lo pronto, no implica ningún tipo de gravedad.