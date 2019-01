El presidente de la Cooperativa Forestal, Sergio Barán, compartió su satisfacción y agradecimiento por la ayuda recibida: “Es fundamental el acompañamiento del Municipio, ya que tenemos el delta más grande de Buenos Aires. El diputado Juan Andreotti fue una pieza fundamental para lograr esto y pronto vamos a recibir una retroexcavadora que va a servir para hacer caminos, beneficiando a los productores que hoy no pueden sacar madera. Con este combo de maquinarias se abre una esperanza, estamos muy contentos porque esto es un gran avance”.

En esta oportunidad, el diputado provincial Juan Andreotti hizo entrega de un tractor de última generación para incentivar la producción de mimbre en el delta sanfernandino. “La Cámara de Diputados de la Provincia me dio la posibilidad de entregar un tractor muy importante para todos los productores del Delta de San Fernando, principalmente a los mimbreros. San Fernando sigue siendo uno de los mayores productores de mimbre, pero nuestra meta es ser el mayor productor del mundo. Aportando tecnología y herramientas permitimos que nuestros trabajadores se vuelvan más competitivos”, dijo el legislador.