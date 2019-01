Autoridades de las áreas de Salud, Medio Ambiente y Servicios comunicaron las medidas preventivas que se están desarrollando en el partido de Malvinas Argentinas. Asimismo, informaron que no se registran casos en la comuna.

Ante la preocupación que generan los casos por Hantavirus detectados en la localidad de Epuyén, provincia de Chubut, directivos del Municipio de Malvinas Argentinas se reunieron para hablar sobre el tema y hacer llegar a la población la información correcta. En principio, es importante saber que no hay ningún brote en Buenos Aires, no hay casos detectados y por lo tanto, no debe generarse una psicosis.

El Hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones silvestres -principalmente los colilargos- lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina, ya sea por inhalación, contacto directo con roedores o mordeduras de los mismos, o por el contacto directo con una persona infectada. No contagia a los animales.

Es muy importante mantener limpia la casa y los lugares en los que solemos permanecer. Y si vienen de viaje de la Patagonia, si deben tener especiales precauciones. Estas indicaciones se dan todos los años, época en la cual se debe tener especial alerta. Los síntomas son fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. En ese caso deben acercarse al Hospital Municipal o consultar al profesional médico de la sala más cercana.

El distrito está preparado para atender cualquier necesidad sanitaria que surja. Malvinas Argentinas cuenta con un equipo interdisciplinario de Salud, con el área de Infectología; Medio Ambiente, con las áreas de Zoonosis y Hospital Veterinario; y Servicios, con el área de Atención al Cliente, que trabaja cada caso detectado de enfermedades emergentes.

Para prevenirlo

Evitar los lugares cerrados y húmedos, evitar encender el aire o calefacción de los vehículos sin ventilación previa, evitar dormir sobre el suelo y estar cerca de las malezas y leños, combatir los roedores con procedimientos normales y evitar tener contacto con las cosas en ambientes donde existan roedores.

Mantener las puertas cerradas y selladas de ingreso a la casa, evitar cañerías sin rejillas, evitar huecos y roturas de paredes por donde puedan ingresar los roedores.

Tener asepsia y prolijidad con la acumulación de residuos, mantener la higiene con agua y lavandina en forma permanente, eliminar elementos de desuso.

Mantener los alimentos almacenados en envases herméticos, no dejar restos de alimentos, incluidos los de las mascotas.

Ventilar al menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan permanecido cerrados por mucho tiempo, en caso de ingresar cubrirse la nariz y boca con un pañuelo húmedo.

Usar venenos adecuados y tramperas para roedores, en caso de encontrar un roedor muerto rociarlo con lavandina junto con todo lo que pueda haber estado en contacto. Recoger el animal con guante.