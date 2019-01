Al eludir un control de tránsito, el hombre se fugó a gran velocidad, generando peligro para terceros, pero fue detenido por un cerrojo en la esquina de Carlos Casares y French luego de caer de la moto. El conductor estaba en infracción por no llevar casco y estar calzado con ojotas.

