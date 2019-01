Parece una broma por el Día de los Santos Inocentes, pero no es más que una burla a los vecinos de...

La búsqueda se hace desesperada porque al momento no hay datos firmes sobre su paradero. Yamila vive en su casa con su madre y su hija. Ante cualquier información comunicarse al 911 o al 11-2240-5561.

Al momento de su desaparición vestía pantalón corto blanco, remera negra y zapatillas rosas. Gente cercana a Yamila le contó a SMnoticias que salió de su casa de la localidad de Sol y Verde antes del mediodía para ir al centro de José C. Paz, pero se sabe que nunca llegó al destino. Se presume que iba a abordar el tren pero también se desconoce si lo hizo.

Yamila Alejandra Sosa tiene 23 años y falta de su casa desde el viernes 4 de enero, cuando cerca del mediodía se dirigió a la Anses de José C. Paz para realizar un trámite.

Buscan a una joven desaparecida en José C. Paz