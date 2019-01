El sábado, en el Corredor Aeróbico de Pilar y organizado por la Dirección General de Deportes, “Pilar se mueve” reunió a una buena cantidad de vecinos que disfrutaron de una clase en la que se expusieron diferentes técnicas. Fue la primera vez que el programa llevó adelante una actividad de estas características en plena época estival y las condiciones del clima no solo acompañaron sino que transformaron a la tarde en un escenario ideal.

