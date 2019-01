“Aquí en San Martín estamos realizando paro y asamblea permanente, con trabajadores que no se mueven de sus puestos de trabajo ni de la planta. Afuera hay otro grupo de trabajadores, acampando las 24 horas del día para visibilizar el conflicto”, remarcó. También declaró que “el dialogo con la empresa es difícil, porque se manejan en la mentira”. “Dejaron a 60 personas en la calle y a nosotros no nos están pagando nada. Claramente van a camino a concretar una estafa. Nosotros queremos que nos paguen lo que nos deben y se garantice la continuidad laboral, y para eso discutimos todas las posibilidades, inclusive la de formar una cooperativa”, finalizó.

El gremialista mencionó que la deuda laboral se debía reclamar en un Juzgado Laboral, y que cuando se presentaron allí se encontraron con un “pedido de quiebra”. “Esa medida no es suficiente para clausurar una fábrica y dejar trabajadores en la calle. Por eso decimos que eso es una estafa laboral, no una quiebra”, enfatizó.